CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ SVINCOLATI / L'infortunio di Alexis Sanchez sembra aver, almeno sulla carta, rimescolato leggermente la situazione ed in particolare le priorità di mercato della dirigenza dell'Inter. Il cileno dovrà rimanere parecchio ai box riducendo così il ventaglio di scelta di Antonio Conte per quanto riguarda l'attacco.

Secondo quanto sottolineato da 'Tuttosport' per rinforzare il reparto i nerazzurri aspetteranno comunque gennaio. Dal vertice societario è infatti emersa la decisione di non ricorrere al mercato degli svincolati in quanto tra i calciatori attualmente senza contratto non ci sono nomi che possano davvero spostare gli equilibri nel breve periodo. I vari Bony e Ben Arfa non scaldano quindi gli animi e l'Inter potrebbe aspettare fino all'inizio del 2020 per tornare alla carica con Giroud tra i candidati più in voga . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI