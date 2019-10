CALCIOMERCATO JUVENTUS SOULE MONACO / Non solo nomi affermati per la Juventus che continua a monitorare anche i migliori giovani in giro per il mondo come sottolineato dal quotidiano argentino 'Olè' che evidenzia come Paratici abbia messo prepotentemente gli occhi su Matias Soule.

Secondo la testata sudamericana il fantasista classe 2003 nato a Mar de la Plata sarebbe già in Europa per scegliere tra l’offerta della Juventus e quella del, con la truppa allenata da Sarri in leggero vantaggio. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Soule è in un trequartista mancino dall'alta rapidità e dai piedi buoni che ha deciso di non firmare il primo contratto da professionista e se ne andrà dal Velez, non senza far rumore. Al momento è a Barcellona in attesa di capire il proprio destino.