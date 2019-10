CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Centonovantuno. Sono questi i minuti sin qui disputati da Olivier Giroud con la maglia del Chelsea. Un bottino assai magro per un attaccante che l'anno scorso si è rivelato decisivo per la conquista dell'Europa League, con ben 11 gol realizzati e che potrebbe portare ad una seprazione già nel calciomercato di gennaio.

Portato ai Blues da Antonioa gennaio 2018, l'exè diventato uno dei principali candidati per il ruolo di viceall', ma può vantare estimatori anche in MLS.

Stando a 'L'Equipe', però, chi vorrà ingaggiare l'attaccante potrebbe non far più leva sulla scadenza contrattuale fissata a giugno 2020 per ottenere un prezzo vantaggioso. Secondo il quotidiano francese, infatti, il Chelsea avrebbe un'opzione unilaterale per estendere automaticamente di un altro anno l'attuale vincolo con il calciatore francese, portando così la scadenza al 2021.