REAL MADRID KANTE JAMES / Il Real Madrid dopo Hazard guarda ancora con rinnovato interesse in casa Chelsea. I 'Blancos' sono alla ricerca di un top player a centrocampo e oltre a Pogba ed Eriksen anche N'Golo Kanté figurerebbe nella lista dei desideri di Zinedine Zidane.

Il connazionale sarebbe per 'Zizou' l'ideale sostituto di Casemiro con l'eventuale addio del brasiliano, con Florentino Perez che starebbe cercando una soluzione per strappare il mediano campione del mondo al Chelsea.

Secondo il portale 'El Desmarque' l'idea del Real sarebbe quella di inserire nell'operazione il cartellino di James Rodriguez, per cui il sodalizio madrileno sarebbe pronto ad ascoltare nuove offerte nonostante il buon avvio di stagione del fantasista colombiano. L'ex Bayern Monaco - al centro delle trattative estive e seguito in particolare dal Napoli - potrebbe finire al Chelsea in uno scambio con Kanté, oltre ad un assegno da 100 milioni di euro viste le richieste dei 'Blues' che valuterebbero il nazionale transalpino intorno ai 160 milioni. Un'operazione che potrebbe concretizzarsi però solo a partire dalla prossima estate, visto il ban nella finestra di gennaio per i londinesi e la volontà del patron Abramovich di non privarsi di un giocatore così importante come Kanté a metà stagione.