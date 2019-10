CALCIOMERCATO INTER MILAN JUVE MATIC RAKITIC / Mancano circa due mesi e mezzo all'apertura del mercato invernale. Inter, Milan e Juventus sono le big di Serie A attese protagoniste della finestra cosiddetta di 'riparazione'. In particolare le due milanesi, che ad oggi hanno necessità maggiori rispetto ai bianconeri. Da Nemanja Matic a Zeki Celik fino a Giroud e Ivan Rakitic, ecco il focus di Calciomercato.it sui possibili movimenti in entrata a gennaio delle tre grandi del nostro campionato.

Calciomercato Inter e Milan, affari a gennaio: da Matic e Giroud a Celik e... Gagliardini!

Il calciomercato Inter invernale sarà tutto incentrato su due reparti, il centrocampo e l'attacco. A metà campo Conte desidera un giocatore di esperienza, personalità e stazza fisica. Il nome al momento il profilo in pole è quello di un suo ex giocatore ai tempi del Chelsea: Nemanja Matic. Il 31enne serbo è ai margini oltre che in scadenza di contratto col Manchester United, col quale sono già stati conclusi due affari - Lukaku e Sanchez - nella passata sessione estiva. L'Inter conta di chiudere l'operazione a condizioni economiche estremamente vantaggiose, ma rischia di sopraggiungere un grosso ostacolo con nome e cognome che conosciamo bene tutti, specie Marotta: ovvero Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è un serio candidato a sostituire il più che traballante Solskjaer proprio sulla panchina dei 'Red Devils' e un estimatore dell'ex 'Blues'. Nella sua lunga avventura alla Juventus lo ha più volte inserito tra i possibili rinforzi, motivo per cui potrebbe eventualmente opporsi alla sua cessione ridandogli al contempo un ruolo da protagonista nell'undici titolare. Va comunque sottolineato che sarà in ogni caso fondamentale la volontà del calciatore. Davanti, invece, i nerazzurri cercano un valido vice Lukaku. Negli ultimi giorni ha preso consistenza la candidatura di Giroud, anche fuori dai piani del suo club e in scadenza contrattuale: il Chelsea avrebbe però un opzione per prolungare l'accordo fino al 2021. Occhio tuttavia alle piste nostrane, per esempio a quella che porta Kevin Lasagna. L'Udinese, però, chiede sui 20 milioni di euro.

Spostando sull'altra sponda dei Navigli, il calciomercato Milan dovrebbe essere focalizzato principalmente su difesa e centrocampo.

Calciomercato Juventus, colpo Rakitic 'condizionato': le ultime

Il primo obiettivo sembra essere un terzino, nella fattispecie di destra dovenon danno garanzie. Attualmente il nome forte èdel Lille, società transalpina nella quale il fondoha molto potere. Il classe '97 è un prospetto molto interessante che ha una valutazione di circa 20 milioni. Boban e Maldini stanno comunque sondando altri nomi, vedi Djibril Sidibe che non sta trovando spazio all'Everton in cui è giunto dal Monaco con la formula del prestito più diritto di acquisto . Pure sull'out sinistro non è da escludere un intervento, qualora Ricardodovesse chiedere la cessione e soprattutto trovare un valido acquirente. A gennaio misterpotrebbe chiedere anche l'acquisto di un centrocampista, magari di Gagliardini che ha già allenato all'Inter e che avrebbe voluto con sé alla Fiorentina . Adesso il club targato Suning non sembra propenso a cederlo, tantomeno ai cugini, ma in caso di arrivo di Matic potrebbe essere lo stesso classe '84 a chiedere di andar via. E il Milan, dove ritroverebbe un allenatore che lo stima e che gli garantirebbe un ruolo di primo piano, rappresenterebbe per l'ex Atalanta una soluzione a dir poco interessante. Un altro profilo valido per la mediana rossonera potrebbe essere Javi Martinez, uno degli 'scontenti' di casa Bayern

Nel prossimo calciomercato Juventus, il ds Paratici è intenzionato a ripartire all'assalto di Ivan Rakitic. Il campione croato, che interessa anche all'Inter, potrebbe avere il via libera dal Barcellona dove sta faticando a trovare spazio. La richiesta per il suo cartellino ha chance di calare attestandosi sui 35 milioni di euro. L'acquisto di Rakitic è comunque 'condizionato' alla partenza di uno dei centrocampisti adesso a disposizione di Maurizio Sarri. Nello specifico di Emre Can, fuori dalla lista Champions. Il tedesco potrebbe essere uno dei due bianconeri - l'altro è Mario Mandzukic - a seguire Max Allegri al Manchester United. La Juve potrebbe infine muoversi pure per la corsia mancina, qualora dovesse partire Alex Sandro: i possibili sostituti sono Emerson Palmieri, Meunier (in scadenza col Psg) e Hysajsul quale c'è però è forte la Roma.