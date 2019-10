LAZIO-ATALANTA DIRETTA SERIE A LIVE CRONACA TEMPO REALE INZAGHI GASPERINI - Si torna in campo dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali e apre l'ottava giornata del campionato di Serie A Lazio-Atalanta. I biancocelesti di Simone Inzaghi sono reduci dal pareggio esterno contro il Bologna di Mihajlovic nel turno precedente, mentre i nerazzurri di Gian Piero Gasperini, che dovrà fare a meno dell'infortunato Duvan Zapata, hanno battuto il Lecce tra le mura amiche conquistando la terza vittoria consecutiva e il terzo posto in classifica in solitaria.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO-ATALANTA

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

PROBABILE ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Muriel. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 19 punti; Inter 18; Atalanta 16; Napoli 13; Roma 12; Lazio, Cagliari e Fiorentina 11; Torino 10; Verona, Bologna, Parma e Milan 9; Udinese 7; Sassuolo, Brescia, Spal e Lecce 6; Genoa 5; Sampdoria 3