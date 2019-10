CALCIOMERCATO JUVENTUS MENDES CRISTIANO RONALDO / "Cristiano Ronaldo è meglio di Pelè". Jorge Mendes ne è sicuro quando analizza la carriera del fuoriclasse portoghese della Juventus: clicca qui per restare aggiornato.

Il suo storico procuratore ha rilasciato alcune dichiarazioni lanciando segnali sul futuro, a dispetto delle voci che vorrebbero l'addio del campione già la prossima estate: "Cristiano ha raggiunto il notevole traguardo dei 700 gol, ma non ho dubbi che supererà Pelé come miglior marcatore nella storia del calcio e lo farà con la Juventus - spiega ai microfoni di 'Tuttosport' - Dopo tutto, 68 gol per questo straordinario Cristiano Ronaldo non sono molti, no? Anche perché sono convinto che il meglio deve ancora venire. Se tutto questo dimostra che giocatore stratosferico è Ronaldo, per capire come ci è arrivato bisogna pensare al fatto che per lui non ci sono limiti all’ambizione, al lavoro, all’abnegazione, alla capacità di soffrire e all’impegno, in una realtà incomparabilmente più competitiva ed esigente rispetto al passato". Intervistato da Calciomercato.it il giornalista Fernandes ha già dato un ulteriore indizio sul futuro di Ronaldo : "Smetterà sicuramente dopo i 40 anni, quando raggiungerà gli 800 gol e dopo aver conquistato un'altra Champions League e un altro Pallone d'Oro".

Mendes, infine, ha motivato il suo paragone con Pelè: "I numeri non mentono e illuminano il modo schiacciante in cui Cristiano Ronaldo frantuma i record, che lo elevano alla categoria del miglior giocatore nella storia del calcio e con una grande differenza rispetto al secondo, per tutto quello che ha ottenuto al servizio dei diversi club che ha rappresentato, sia in Inghilterra o in Spagna o ora in Italia, ma anche con la Nazionale portoghese - prosegue Mendes - E il fatto è che con Cristiano Ronaldo, il Portogallo ha già giocato tre finali, vincendone due".