CALCIOMERCATO INTER MATIC / La priorità in vista della finestra invernale di mercato in casa Inter rimane il centrocampista: Antonio Conte ha chiesto alla dirigenza nerazzurra un rinforzo in mediana dopo le lacune mostrate in questa prima parte di stagione.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' il primo nome sulla lista rimane quello di Nemanja Matic, centrocampista serbo in scadenza di contratto con il Manchester United: il suo arrivo a Milano potrebbe essere anticipato già a gennaio con Conte che avrebbe già dato il via libera all'operazione. Nel mirino continua anche a rimanere Ivan Rakitic.