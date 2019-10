p>CALCIOMERCATO NAPOLI CALLEJON / La Cina è pronta a portar via Dries Mertens già a gennaio, ma è pronta a raddoppiare a giugno con José Maria: secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', Rafaè pronto ad accoglierlo aldopo averlo portato proprio a Napoli nell'estate dell'estate del 2013. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come raccontato su Calciomercato.it Callejon, in scadenza di contratto nel prossimo giugno, al momento non ha ricevuto offerte da altri club ma la possibilità che arrivino ricche proposte dalla Cina esiste. E Benitez è pronto a riabbracciarlo magari convincendolo con un triennale faraonico.