NAPOLI INFORTUNIO LOZANO / Napoli in allarme per l'infortunio di Hirving Lozano. Nella gara vinta 3 a 1 dal Messico contro Panama (disputata quando in Italia era già calata la notte), l'esterno offensivo ha abbandonato il campo in barella al minuto 65' dopo aver ricevuto un forte colpo alla caviglia destra da un giocatore avversario.

Apparso subito dolorante, succesivamente, riporta 'Sky' Sport, Lozano avrebbe abbandonato lo stadio camminando sulle sue gambe: clicca qui per restare aggiornato. Restano però da valutare le sue condizioni, come si percepisce dalle parole del c.t. Gerardo: "Non sappiamo ancora quale sia l’entità dell’infortunio, speriamo si tratti solo di una botta e nulla più".