CALCIOMERCATO INTER SANCHEZ / L'infortunio rimediato in Nazionale da Alexis Sanchez ha rovinato i piani dell'Inter di Antonio Conte: il tecnico nerazzurro perde infatti una pedina fondamentale e dovrà fare a meno di lui forse per 2 o 3 mesi se alla fine si deciderà di optare per l'operazione chirurgica. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Infortunio però destinato ad avere anche ripercussioni sul futuro.

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' ora la conferma di Sanchez in vista della prossima stagione è a rischio: dopo aver fatto vedere grandi cose contro, El Nino Maravilla dovrà tornare al più presto in campo per cercare di convincere la dirigenza nerazzurra.

Preso in prestito prestito secco dal Manchester United, l'Inter dovrà poi sedersi al tavolo per trattare con la dirigenza dei 'Red Devils' qualora voglia acquistarlo a titolo definitivo: l'ingaggio mostre percepito dal cileno rendeva già complicata la trattativa, ora l'infortunio rischia di chiudere ogni eventuale discorso.