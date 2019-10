CALCIOMERCATO NAPOLI NUNEZ / Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', il Napoli avrebbe messo nel mirino Unai Núñez, difensore spagnolo classe 1997 dell'Atletico Bilbao. Nella giornata di ieri Iñaki Ugalde, corrispondente da Bilbao per il 'Mundo Deportivo', ha presentato ai nostri microfoni l'identikit del giocatore che avrebbe stregato De Laurentiis e Giuntoli.

Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Dopo un avvio di stagione da protagonista contro Barcellona e Getafe, Nunez è tornato ad accomodarsi in panchina e sarebbe così deciso a lasciare la Spagna. Il ds Giuntoli lo osserva da tempo, nel contratto dello spagnolo è inserita una clausola rescissoria dal valore di 30 milioni di euro. Il Napoli non ha fretta visto il recente acquisto di Manolas al centro della difesa al fianco di Koulibaly ma continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione dello spagnolo e poi deciderà se affondare il colpo oppure no.