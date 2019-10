INTER LUKAKU GIORNALISTI ICARDI / Nel corso di un'intervista tra presente e futuro, Mauro Icardi ha parlato anche dell'Inter e del suo momento in Francia col PSG: "Pressione? In Italia si era creato un circolo vizioso in certi ambienti giornalistici dove si finiva sempre per parlare un po’ troppo di qualsiasi cosa mi riguardasse.

Qui a Parigi non è così - spiega alla 'Gazzetta dello Sport' - Non mi sembrastia vivendo un momento di difficoltà. Anzi, mi pare abbia iniziato bene, segnando subito un paio di gol. Poi anche lui si è infortunato e magari questo fatto ha sollevato le solite critiche, anche perché Lukaku rappresenta un grande investimento della società, ed è stato fortemente voluto da Conte, e deve dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Ma non è facile per nessuno giocare in Italia. Magari ha bisogno di un po’ più di tempo per ambientarsi, ma è uno che ha già segnato molto in carriera. Di gol ne farà ancora".