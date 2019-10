p>CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERSON PALMIERI MEUNIER HYSAJ / Qualche giorno fa Fabio, Chief Football Officer della ha dichiarato che la dirigenza bianconera non interverrà sul mercato in vista della finestra invernale ma non sono da escludere possibili rinforzi soprattutto in difesa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport' è possibile che Paratici regali a Sarri un vice Alex Sandro: il primo nome sulla lista è quello di Emerson Palmieri, terzino italo brasiliano che ha già avuto modo di lavorare con il tecnico bianconero nella passata stagione al Chelsea. Sarri ha ribadito l'apprezzamento nei suoi confronti, i 'Blues' sono pronti a presentare un'importante offerta di rinnovo per trattenere il proprio giocatore. In tal caso le offensive della Juventus si sposterebbero su Thomas Meunier, in scadenza di contratto con il PSG e quindi potenzialmente ingaggiabile a prezzo di saldo già a gennaio. Attenzione anche ad Hysaj, vecchio pupillo di Sarri, in uscita dal Napoli: sull'albanese però è forte l'interesse della Roma.