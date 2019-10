CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN MANDZUKIC MANCHESTER UNITED / Dodicesimo in Premier League e a meno quindici dal capolista Liverpool, il Manchester United ragiona sul futuro di Solskjaer, che presto potrebbe essere esonerato. Le indiscrezioni sull'approdo Allegri si moltiplicano, considerando che, riporta 'Tuttosport', i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni: clicca qui per restare aggiornato.

Tra l'ex guida della Juventus (seguita anche dal Tottenham) e i 'Red Devils' sarebbe in atto una trattativa concreta che comprenderebbe la questione economica (cifra superiore ai 7,5 milioni che percepiva alla Juventus) e quella tecnica, legata al progetto e alla campagna acquisti, fin da gennaio.

Il tecnico, diviso tra United e 'Spurs', avrebbe chiesto di decidere in fretta per avere il tempo necessario a risollevare una stagione che appare già molto compromessa: importanti novità si attendono quindi nel giro di una o due settimane.

Intanto, insieme ad Allegri, come già anticipato da CM.IT, anche Emre Can e Mandzukic potrebbero approdare al Manchester United. Se l'attaccante croato ormai da tempo è accostato allo United, conferma il quotidiano, si dice che il tecnico abbia chiesto ai dirigenti di informarsi su Emre Can, contattato anche da club tedeschi e inglesi, che potrebbero approfittare del suo malumore già a gennaio. Una notizia poco rassicurante per i bianconeri, però, riguarderebbe Paul Pogba, che con Allegri ritroverebbe un allenatore pronto a rilanciarlo e farlo restare in Inghilterra.