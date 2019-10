SIRIGU ITALIA POST GARA / Salvatore Sirigu è tornato protagonista con la maglia della Nazionale. Il portiere del Torino ha sostituito Donnarumma in Liechtenstein-Italia: "C'è un senso di rispetto verso questa maglia - ammette ai microfoni di 'Rai Sport' - Anche entusiasmo perché vestire la maglia della Nazionale è un orgoglio. E' una Nazionale improntata sulla continuità del gioco, stiamo crescendo come idee, sviluppo e identità. Dal punto di vista della maturità ci sono giocatori che giocano in squadre importanti e portano la loro esperienza internazionale e fa bene agli altri.

I giovani che si stanno affacciando portano il giusto entusiasmo, che è sempre importante per affrontare le partire, ma anche i vari raduni.

LIVELLO AZZURRO - "Siamo ripartiti quasi da zero. Abbiamo avuto una progressione veloce, non mi aspettavo di avere una progressione così brillante. Ci sono nazionali più forti, con giocatori che sono insieme da più anni. Tanti di noi sono alle prime esperienza in una competizione europea, ma ci arriviamo con entusiasmo e voglia. Ci prepareremo al meglio".

DONNARUMMA - "Il titolare è lui, lo ha detto il mister. Io mi sento un giocatore che si mette a disposizione a prescindere dal ruolo. Ogni giorni in allenamento penso di essere il titolare, come dovrebbe essere per tutti. Io do una mano a tutti. Gigio merita di stare lì, è importate per lui vedere che gli altri dietro spingono e questo ti porta a dare il meglio di te".