CALCIOMERCATO ITALIA TONALI LIECHTENSTEIN / Altro mattoncino nella crescita di Sandro Tonali. Questa sera il golden boy del Brescia ha esordito con la maglia dell'Italia, entrando nel secondo tempo al posto di Bernardeschi. Per il classe 2000 circa 25 minuti in campo, in cui è arrivato anche un cartellino giallo. Tonali fa le prove da vice-Jorginho, sognando un giorno di prenderne il posto e soprattutto conquistare un posto ai prossimi Europei del 2020. Per il talento delle 'Rondinelle' quello del debutto in Nazionale è stato un traguardo importante, con uno sguardo anche al calciomercato.

Lo continuano a seguire praticamente tutti i top club europei, non solo quelli italiani.

Laè sempre in agguato, è un giocatore che piace tantissimo e non potrebbe essere altrimenti. Ma i bianconeri non sono da soli, perché l'Inter è subito dietro conche seguono gli sviluppi. Praticamente mezza Serie A su Tonali, che però fa impazzire anche diverse società estere . Ilin primis, che dopoha intenzione di strappare all'Italia quello che verosimilmente è il titolare del futuro. Anche il, accanto a, segue Tonali che ha gli occhi di tutta Europa addosso.pregusta una cessione monstre, dal almeno 35 milioni di euro. Il 19enne di Lodi è solo agli inizi.