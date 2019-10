LIECHTENSTEIN ITALIA BELOTTI / Belotti torna protagonista con la Nazionale, doppietta per il bomber del Torino in Liechtenstein-Italia: "Mi porta bene giocare qui, sono molto contento della prestazione della squadra - ammette il 'Gallo' ai microfoni di 'Rai Sport' - Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il mister, nel secondo tempo ci siamo riusciti di più.

L'abbraccio con Immobile? Io e Ciro non siamo rivali, siamo amici, in camera insieme, tutto il giorno insieme. E' un grandissimo amico per me, è una persona speciale che va oltre al nostro lavoro".

STRISCIA POSITIVA - "Ora si vede che c'è un'Italia con più convinzione, voglia di fare quello che chiede il mister, c'è un gruppo pronto a seguire il mister. Quello che stiamo facendo vedere in campo è molto bello, perché dopo quello che abbiamo vissuto due anni fa vogliamo riscattarci. E' giusto che l'Italia stia dove sappiamo".