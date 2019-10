LIECHTENSTEIN ITALIA RISULTATO MARCATORI CLASSIFICA / L'Italia non si ferma neanche davanti al Liechtenstein. Nonostante la qualificazione a Euro 2020 già acquisita sabato con la Grecia, gli Azzurri erano attesi a una prova importante con ben 10 giocatori diversi rispetto al match dell'Olimpico. Le risposte per Mancini sono state ottime, con un 5-0 al Liechtenstein che lascia spazio a ben pochi dubbi.

Nel primo tempo subito avanti l'Italia con la rete di, che trova il suo secondo gol di fila al termine di una bellissima azione.

I padroni di casa hanno qualche occasione soprattutto in ripartenza, ma gli Azzurri non si scompongono. Nella ripresa il raddoppio arriva al 70' con il bel colpo di testa di Belotti, replicato dalla capocciata di Romagnoli sette minuti più tardi. Nel finale c'è gioia anche per Stephan El Shaarawy, che all'82' firma il poker al ritorno in Nazionale due anni dopo la maledetta notte di 'San Siro' con la Svezia. Nel recupero spazio per la doppietta di Belotti. Per Mancini è l'ottavo successo su otto partite del girone, percorso netto e quota 24 punti raggiunta. L'obiettivo en plein resta possibile.

CLASSIFICA: Italia 24, Finlandia 15, Bosnia 11, Armenia 10, Grecia 6, Liechtenstein 2