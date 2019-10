VERRATTI PSG INTERVISTA BARCELLONA IBRAHIMOVIC / Seconda partita consecutiva in campo per Marco Verratti, stasera anche da capitano. Il centrocampista francese sta diventando sempre più decisivo nell'Italia di Mancini. "Provo a fare le cose che so fare, giocare in maniera naturale. Penserete che sono pazzo, ma certe cose le faccio senza rendermene conto. Riesco a vedere un po' di quello che devo fare prima di ricevere palla", racconta il giocatore del PSG. Ai microfoni di 'RMC Sport', l'ex stella del Pescara svela anche un paio di retroscena interessanti: "Ancelotti era l'unico che osava dire qualcosa a Ibrahimovic. Lui lo rispettava immensamente, non rispondeva", ha detto Verratti sullo svedese che negli ultimi giorni è stato accostato al Milan e proprio al Napoli.

E i tifosi azzurri potrebbero continuare a sognare proprio grazie ai continui scambi di elogi tra il loro allenatore e il fuoriclasse svedese, il cui contratto con iscadrà il 31 dicembre.

Poi la rivelazione sul Barcellona che risale al 2017: "Mi propose qualcosa di diverso, credo che sia normale pensarci su qualche momento". Il calciatore classe '92 ha raccontato anche il suo arrivo a Parigi: "Ho chiesto a Leonardo e Ancelotti se mi conoscessero, ma non credo che mi conoscessero e penso che abbiamo chiesto informazioni su di me in Italia. E' una storia strana, dico sempre che nel calcio bisogna avere anche fortuna". Infine sulla vita privata e le critiche per la vita notturna: "Chi gioca a calcio è come gli altri, non facciamo niente di speciale. Posso uscire come tutti gli altri, se ho un giorno libero esco. Ma c'era un periodo in cui se uscito mi riconoscevano dappertutto, così è diventato 'Marco Verratti esce tutte le sere!'. Ma non era così assolutamente".