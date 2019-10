CALCIOMERCATO INTER GIROUD DESCHAMPS / La Francia è reduce dal pareggio con la Turchia, che ha messo un mattoncino in più verso Euro 2020 ma non concede la matematica certezza. Ieri Giroud è entrato ed è stato decisivo per l'1-1 finale: il giocatore del Chelsea è poco impiegato con il Chelsea, ma per il ct Deschamps è una pedina fondamentale.

L'Inter è stata accostata all'ex Arsenal come vice-e, dopo le parole dello stesso calciatore che ha aperto alla cessione , arrivano anche quelle dell'allenatore.

"Prima di gennaio non potrà muoversi, poi starà a lui vedere e decidere, anche se spero che avrà più chance di giocare", ha detto Deschamps dopo il match con la Turchia. "Capita che viene convocato anche giocando poco nel suo club, ma su di lui ci sono troppe critiche. Per noi è stato decisivo, segna e fa segnare gli altri, libera gli spazi", continua Deschamps. Per l'Inter può essere una chance importante, Giroud sta pensando alle possibili soluzioni per gennaio. I nerazzurri sono alla finestra.