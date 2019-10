ROMA TOTTI PROCURATORE / Francesco Totti è pronto a tornare nel mondo del calcio. Ieri l'ex capitano della Roma è sceso in campo dando spettacolo nella sua seconda partita nel calcio a 8 con la sua squadra. Ad ora, però, non c'è spazio per un clamoroso ritorno in giallorosso: come riporta 'gazzetta.it', la leggenda romanista entro novembre presenterà i piani per il suo futuro.

Non ci saranno solo comparsate in tv e calcio a 8.

Totti continuerà a lavorare con la FIGC per Euro 2020, ma molto tempo lo dedicherà a fare il procuratore-mediatore nella sua società. L'ex numero 10 giallorosso sta studiando (anche l'inglese), il suo obiettivo è quello di rivolgersi al mercato italiano ed estero. Quello che sarà il suo ruolo non è ancora chiaro, se agente in prima persona o se sarà una sorta di consulente per il suo team di procuratori. Nonostante le tante offerte arrivate sul tavolo di Totti, come quella del presidente della divisione calcio a 5 Montemurro, lanciata in esclusiva a 'Calciomercato.it'.