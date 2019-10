UDINESE TORINO MAZZARRI / Walter Mazzarri sarà regolarmente sulla panchina del Torino nel match contro l'Udinese in programma domenica ore 15 alla 'Dacia Arena' e valevole per l'ottava giornata di Serie A.

Come riporta il sito ufficiale del club granata, "La Corte Federale d'Appello pronunciandosi definitivamente sul reclamo per revocazione - in merito all'annullamento della squalifica di una giornata inflitta al tecnico del Toro dopo il doppio giallo rimediato nella sfida col Parma, ndr - proposto dal Presidente Federale, lo ha dichiarato inammissibile (...)".