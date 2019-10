PSG, Tuchel avverte Neymar: "Il peggio deve ancora venire"

PSG TUCHEL NEYMAR / Ennesimo infortunio per Neymar che rimarrà ancora un mese ai box dopo il KO rimediato in nazionale. Una brutta notizia che si somma agli ultimi problemi fisici e soprattutto a quelli ambientali legati alla sua permanenza al PSG.

A parlare di Neymar ci ha quindi pensato il tecnicoche ai microfoni di 'The Guardian' non usa mezzi termini: "Neymar ha un buon cuore e a volte è difficile capire questa sua qualità quando lo vivi dall'esterno. Ma lo è davvero un bravo ragazzo. Una volta chiuso il mercato gli ho detto: 'Pensi che la parte più difficile sia finita? D'ora in avanti dovrai avere a che fare solo con me e io ti spronerò, moltissimi. Quindi sappi che il peggio deve ancora arrivare'".