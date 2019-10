MILAN MALDINI CHAMPIONS ISTANBUL / Paolo Maldini è sinonimo di Milan da ormai tantissimi anni. Un rapporto indissolubile tramandato di generazione e proseguito dallo stesso ex capitano anche in vesti dirigenziali. Di questo ed altro ha parlato lo storico numero 3 ai microfoni di 'Sky Sport': "I calcoli sono semplici: dal 1954 sono stati pochi gli anni nei quali un Maldini non ha fatto parte del Milan. Prima c’è stato mio padre, poi io e i miei figli.

La cosa bella è che al Milan questo tipo di ricorsi ogni tanto si ripetono. Il rapporto con questo club è nato nel 78 e non si è ancora chiuso".

CHAMPIONS - "Nella finale del 2005 ho segnato il goal più veloce ed anche più bello nella sua drammaticità. Il calcio è uno sport imprevedibile, non c’è mai nulla di scontato ed anche questa è la sua bellezza. La cosa che fa ridere è che ho giocato otto finali e ne ho vinte cinque, ma quella persa contro il Liverpool ad Istanbul è quella che viene ricordata di più. Il Milan era favorito, abbiamo giocato meglio, siamo stati sempre pericolosi e padroni della gara. Quando accetti cose così dolorose è più facile che tu possa avere altre possibilità”.