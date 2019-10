p>CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC SAVIC LOTITO / Ospite nella sede del 'Corriere dello Sport', il presidente della Lazioha parlato di diversi argomenti soffermandosi anche sugli sforzi economici fatti per trattenere: "Ho rifiutato offerto considerevoli che nessuno al mondo, non Italia, avrebbe rifiutato. E non ho sparato nulla. 110 milioni per Milinkovic? Siete informati in difetto. Ci sono testimoni oculari che hanno fatto da tramite. Parliamo di cifre superiori". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!