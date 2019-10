CALCIOMERCATO INTER LAUTARO AGUERO / Otto gol e due assist nelle prime nove partite, l'inizio stagione di Sergio Aguero è stato a dir poco eccellente. Il fuoriclasse argentino rimane uno dei pilastri del Manchester City di Pep Guardiola, il giocatore in grado di fare davvero la differenza. La sua età, 31 anni compiuti il 2 giugno scorso, impone però al club inglese delle riflessioni. Tradotto: potrebbe essere giunta l'ora di guardarsi intorno per individuare il possibile erede, partendo ovviamente dal presupposto che in giro uno come il 'Kun' non c'è.

Oltre naturalmente a Paulo Dybala, il Manchester City potrebbe valutare Lautaro Martinez per il dopo Aguero, guarda caso giocatore al quale per certi aspetti è stato paragonato. L'argentino è già sul taccuino del Barcellona per il post Suarez, ma strapparlo all'Inter non sarà comunque facile, anche se nel suo contratto esiste una clausola risolutiva da 111 milioni di euro. Clausola che il club targato Suning potrebbe alzare o togliere del tutto nel nuovo accordo (fino a giugno 2024) in discussione col suo entourage e che, come dichiarato da Beto Yaque ai microfoni di Calciomercato.it, dovrebbe essere formalizzato a breve.