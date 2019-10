CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA LEONARDO PSG / Nello scorso mercato di gennaio il Milan ha portato in Italia il giovane Lucas Paqueta, fantasista brasiliano dal grande potenziale. Un calciatore che l'ex dirigente rossonero, Leonardo, conosce alla perfezione e di cui mantiene ancora una grande stima.

Secondo quanto sottlineato da 'Sportmediaset' dopo appena un anno dal suo arrivo in Serie A, il giovane verdeoro sarebbe finito nel mirino del. Leonardo è pronto a offrire 40 milioni al Milan per portarsi a Parigi Paqueta, che era stato pagato 35 al momento del suo approdo a San Siro dal. Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

In caso di trasferimento al PSG il brasiliano troverebbe i connazionali Neymar, Marquinhos e Thiago Silva e si ritroverebbe anche in un progetto più protetto che nel Milan proprio grazie al rapporto con lo stesso Leonardo. Molto del futuro di Paqueta dipenderà però dall'operato di Pioli, chiamato a trovare la giusta collocazione tattica al ragazzo per consentirne la maturazione. In caso contrario andrebbe valutata la proposta da 40 milioni come buona plusvalenza.