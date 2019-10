CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ CLAUSOLA / Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione relativa ai rinnovi. In attesa di sbloccare le trattative con Mertens e Callejon, il club azzurro punta anche a blindare Fabian Ruiz.

Nelle ultime ore si è parlato di un possibile rinnovo per il centrocampista spagnolo con una maxi clausola tra i 100 e i 120 milioni di euro, ma secondo quanto riportato da 'AS' l'entourage del giocatore chiede una cifra inferiore a 100 milioni in caso di inserimento della clausola rescissoria. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

I contatti tra le parti proseguiranno nelle prossime settimane con l'intenzione di portare avanti la trattativa durante l'inverno, per aumentare l'ingaggio di Fabian Ruiz, che attualmente percepisce circa 2,5 milioni di euro più bonus, e allontanare il pressing di Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid.