CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO CALLEJON / José Maria Callejon, pilastro del Napoli nelle ultime sette stagioni, non sa ancora quale maglia vestirà dall’estate 2020.

Il vicecapitano azzurro ha il contratto in scadenza, e come anticipato da Calciomercato.it i primi approcci per rinnovarlo (altri due anni con lo stipendio attuale) non sono andati a buon fine . I contatti tra entourage e società vanno avanti: lo spagnolo non esclude affatto una permanenza nel capoluogo partenopeo, ma al momento resta concentrato sugli obiettivi della stagione in corso e non ha ricevuto (né tantomeno accettato) offerte da altri club. La possibilità che arrivino ricche proposte dallaesiste, così come quella di un ritorno in Spagna in una squadra che disputi la: visto il suo rendimento, acquistare Callejon a parametro zero sarebbe un affare straordinario. L'ex madridista, però, non ha fretta: per ora la priorità resta disputare una grande stagione col Napoli. Per discutere di futuro ci sarà tempo e modo.