JUVENTUS DYBALA RAZZISMO / Nuovo spregevole episodio di razzismo in Bulgaria-Inghilterra di qualificazione a Euro 2020. Anche Paulo Dybala ha voluto lanciare un importante messaggio e - citando Martin Luther King - ha scritto sui propri profili social: "I have a dream.

Ho un sogno, come ha detto Martin Luther King e dovremmo ripeterlo ogni giorno. Il sogno è quello che il razzismo non vinca negli stadi di calcio e fuori da essi come nelle nostre vite… ogni giorno".