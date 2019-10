Lazio, de Vrij e la storica partita con l'Inter: Lotito si sfoga

LAZIO LOTITO DE VRIJ INTER CHAMPIONS / È passato un anno e mezzo da quel famoso Lazio-Inter del maggio 2018 che di fatto decise la qualificazione alla Champions League della stagione seguente. Trionfarono i nerazzurri non senza polemiche per l'impiego da parte di Simone Inzaghi di Stefan de Vrij, già promesso sposo con il club lombardo. A distanza di ormai molto tempo Claudio Lotito è tornato di prepotenza sulla questione nel corso di una lunga diretta ospite nella sede del 'Corriere dello Sport': "Abbiamo perso la Champions con l'Inter avendo due risultati su tre. Faccio un discorso tecnico: voi l'avreste fatto giocare de Vrij?" - "Io no" - gli rispondono in studio. "Appunto. Io ho visto la partita, se vedi il primo tempo c'è stato un episodio dove siamo stati fortunati. E quello doveva essere un campanello d'allarme. Nella vita bisogna avere anche buonsenso.

Il 90% degli allenatori sceglie il giocatore col nome migliore, gli attributi si dimostrano quando metti uno socnosciuto che poi ti fa vincere. Le responsabilità di quella partita con l'Inter sono di tutti ma in primis le mie perché l'ho consentito (di schierare de Vrij ndr.). Avrei dovuto intervenire. Comincio ad avere un'età che mi porta a fare delle riflessioni. Io non l'avrei fatto giocare, abbiamo perso la partita per quell'errore di de Vrij. Lo staff mi ha detto che lui era un grande professionista, io da parte mia avevo detto che non avrebbe dovuto giocare, ma non ho obbligato nessuno".

TROFEI - "La Lazio dopo la Juve è quella che ha vinto più di tutto. La Fiorentina non ha vinto nulla, il Napoli meno di noi. Nell'Under 15 abbiamo 7 giocatori in Nazionale. La politica che abbiamo messo in campo noi, è quella di non usare scorciatoie. Lo sport è basato sul merito, sullo spirito di sacrificio, su valori che sono fondanti nella società civile e che noi applichiamo quotidianamente. Per questo la Lazio viene considerata una società modello. I trofei, gli scudetti contano, ma in maggior modo conta quello che lasci".