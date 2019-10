CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS BRESCIA TONALI / Archiviato con 3 giornate d'anticipo il discorso qualificazione ad Euro2020, Roberto Mancini è pronto a lanciare in queste ultime partite diversi giovani per testare il loro livello in vista della competizione che si svolgerà a partire dal prossimo giugno.

Tra questi c'è grande attesa per vedere in azione Sandro, centrocampista classe 2000 delprotagonista di un avvio di stagione molto positivo con le 'Rondinelle' nel suo primo anno in Serie A. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Tonali non dovrebbe partire titolare dal primo minuto questa sera nel match tra Liechtenstein e Italia ma Mancini lo lancerà in campo sicuramente a partita in corso: un grande traguardo per quello che da molti è considerato come l'erede di Pirlo visto che un solo anno fa giocava in Serie B. Il gioiello di Cellino però non ha sofferto il salto di categoria e anche nella massima serie sta mettendo in mostra tutto il suo potenziale valore. La Juventus lo segue da tempo, l'Inter e Marotta sono pronti però a scatenare un'asta di mercato che potrebbe però coinvolgere anche il Napoli di De Laurentiis. C'è da scommettere che questa sera Tonali sarà uno degli osservati speciali della partita. Attenzione perché il classe 2000 è anche nel mirino di diversi club stranieri.