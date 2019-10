p>CALCIOMERCATO INTER GIROUD CHELSEA / L'Inter di Antonio Conte ha messo nel mirino Oliver Giroud: l'attaccante francese è in scadenza di contratto con il, in questo avvio di stagione, lo ha quasi sempre relegato in panchina. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'ex Arsenal però continua ad essere ancora decisivo con la Nazionale francese e, dopo essere andato nuovamente in gol contro la Turchia, ha parlato così del suo futuro. Ecco le sue parole riportato da ' Le Figaro': ''Lampard dovrà sicuramente vedere le partite. In ogni caso, io personalmente ritorno al Chelsea carico. Per una volta la Nazionale francese per me è una bocca d'ossigeno. Per diversi motivi ho avuto poco spazio ultimamente, ovviamente è bello tornare ad essere decisivi".