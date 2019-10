p>CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI / Daniele, difensore della, non è stato finora mai utilizzato in stagione da Maurizio: bloccato a Torino in estate dopo l'infortunio di, l'exè scivolato in fondo alle gerarchie difensive bianconero. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' ora il suo futuro è nuovamente in bilico, nonostante l'importante prolungamento di contratto fino al 2024 firmato lo scorso marzo. Il prossimo mese e mezzo potrebbe essere decisivo: se continuerà a essere ai margini, a gennaio potrebbe chiedere nuovamente di essere ceduto.