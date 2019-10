CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS RAKITIC / Ivan Rakitic vive ormai quasi da separato in casa al Barcellona. Il croato ha giocato appena 180 minuti in quest'avvio di stagione, scendendo in campo da titolare solo in un'occasione. Una situazione diventata per lui insostenibile, che rende il desiderio estivo di cambiare aria quasi una necessità.

Come anticipato da Calciomercato.it, l’interesse di Inter e Juventus per il centrocampista resta vivo e il suo prezzo potrebbe calare sensibilmente, attestandosi intorno ai 35 milioni di euro.

La dirigenza del Barcellona, oltre allo sconto, potrebbe concedere un addio anticipato.

Per ora, i catalani non hanno aperto a trattative per il suo cartellino, ma vista la grande stima nei confronti del calciatore e il suo grande apporto nei successi delle ultime cinque stagioni, se la situazione dovesse restare così complessa per il ragazzo, gli spagnoli sarebbero pronti a negoziare già a gennaio.

Rakitic punta ad un Europeo da protagonista con la sua Croazia e non può permettersi un minutaggio così limitato durante tutta la stagione: al Barcellona credono che, presto, il suo talento tornerà a renderlo protagonista, ma se così non fosse non escludono una separazione a stagione in corso. Un'occasione ghiotta che Inter e Juventus potrebbero cogliere al volo.

