p>SIVIGLIA BANEGA INTER/ Intervistato ai microfoni di 'Estadio Deportivo', Ever, ex centrocampista dell'Inter, ha parlato del suo Siviglia: "Per me era necessario avere nuove sfide, poi stava arrivando il Mondiale e non avevo spazio, così ho deciso di tornare e far ricredere tutti su ciò che si dice sui ritorni. Non mi sono mai pentito di essere andato all'Inter, in quel momento sentivo che era il momento di una nuova esperienza". Per le ultime notizie sul calcio estero---> clicca qui!