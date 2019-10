CALCIOMERCATO JUVENTUS PJANIC ISCO / Autore di un avvio di stagione molto positivo, Miralem Pjanic resta uno dei calciatori più corteggiati in sede di calciomercato.. Il suo nome, come è noto, è da tempi non sospetti sul taccuino di Barcellona, Manchester City, Psg e Real Madrid. Per quanto riguarda i 'Blancos', complici le incertezze sul futuro di Luka Modric, ci sarebbe da registrare un prepotente ritprno di fiamma.

Oltre ad, la dirigenza iberica sta valutando anche altre piste ed una di queste conduce proprio a Torino.

Secondo quanto riporta 'Don Balon', l'ultima idea di Florentino Perez sarebbe quella di proporre alla Juventus il cartellino di Isco più 30 milioni di euro. Il centrocampista spagnolo sta vivendo una nuova stagione da incubo e per non perdere il treno che conduce agli Europei ha intenzione di cambiare aria già a gennaio. Difficile, però, pensare ad una separazione tra Pjanic e la Juve che già da tempo sta lavorando al rinnovo dell'ex Roma.