CALCIOMERCATO ROMA NAPOLI HYSAJ / La Roma di Paulo Fonseca, visti i numerosi infortuni che hanno decimato la corsia laterale giallorossa di destra, potrebbe intervenire a gennaio sul mercato e al momento la pista più calda porta ad Elseid Hysaj.

Come raccontato da qualche settimana su Calciomercato.it la Roma è pronta dopo l'estate a tornare alla carica per il terzino albanese in scadenza di contratto con il Napoli. A confermarlo è lo stesso agente del giocatore, Mario Giuffredi, ai microfoni di 'Radio Marte': ''Trattativa con la Roma? Il mio assistito è in scadenza di contratto e credo sia nell'interesse di tutti iniziare a pensare al mercato''.