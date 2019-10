INTER INFORTUNIO SANCHEZ ESAMI OPERAZIONE - Brutte notizie per l'Inter e l'allenatore Antonio Conte.

Attraverso il sito ufficiale, la società nerazzurra ha comunicato l'esito degli esami effettuati questa mattina da Alexis, che confermano la prima diagnosi: "Gli esami hanno evidenziato la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Nella giornata di mercoledì il giocatore effettuerà a Barcellona un ulteriore consulto con il professor Ramon, per decidere se intervenire chirurgicamente". In caso di intervento, come già paventato dal commissario tecnico del Cile Rueda , l'attaccante starebbe fuori per due o tre mesi. Una perdita importante in un momento cruciale della stagione per i meneghini.per tutti gli aggiornamenti sull'Inter.