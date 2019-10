Calciomercato Inter, Musso e de Paul: doppio affare con l'Udinese

CALCIOMERCATO INTER MUSSO DE PAUL UDINESE - L'Inter guarda al mercato di gennaio, in particolare alla situazione riguardante Ivan Rakitic (nel mirino anche della Juventus), ma anche a quello della prossima stagione, che potrai seguire CLICCANDO QUI. Il capitano Samir Handanovic continua a sfornare ottime prestazioni, ma gli anni avanzano (lo sloveno ha compiuto 35 anni a luglio) e in casa nerazzurra si pensa al possibile sostituto.

Nel mirino dell'amministratore delegato nerazzurro, Beppe, sarebbe finito Juan Musso: secondo 'Sport Mediaset', il 25enne portiere argentino sta dimostrando tutto il suo valore con la maglia dell', tanto da guadagnarsi la convocazione da parte del commissario tecnico, e verrebbe seguito con attenzione dall'Inter. Ma viene seguito anche il connazioanle e compagno di squadra, Rodrigo, già in passato attenzionato dalla società di. Una doppia operazione sull'asse Milano-Udine in estate è possibile, ma i meneghini dovranno mettere sul piatto cifre sostanziose per convincere il patrona cedere i pezzi pregiati. E, com'è noto, l'Udinese è da sempre una bottega cara.