MASSIMILIANO ALLEGRI/ Sono pochi gli allenatori a poter vantare di aver vinto scudetti con squadre diverse. Massimiliano Allegri rientra in questa ristretta cerchia, avendo vinto il campionato italiano sia con il Milan che con la Juventus. Nel panorama calcistico nazionale è uno degli allenatori più vincenti, anche se non è riuscito ad inserire nel proprio palmares la più ambita delle coppe europee, la Champions League. Allegri nasce a Livorno l'11 agosto 1967. Inizia a giocare a calcio sin da piccolo ed inizia la propria carriera da professionista nell'Cuoiopelli, squadra toscana in provincia di Pisa. Dopo un anno passa alla squadra della sua città, il Livorno, per poi passare agli eterni rivali del Pisa con i quali esordisce in Serie A. Nelle stagioni successive passa di nuovo per Livorno, poi Pavia ed infine Pescara. In Abbruzzo Marino lo nota e lo valorizza, gioca così la sua migliore stagione riuscendo ad arrivare alla promozione nel massimo campionato. Lascia Pescara nella sessione di calciomercato del 1993 per andare al Cagliari e poi al Perugia. Quando arriva alla Pistoiese viene indagato per illecito sportivo e squalificato per un anno. In seguito la squalifica viene rimossa, ma la sua carriera è ormai segnata.

Gioca le ultime stagioni con l'ine poi nel 2003 appende gli scarpini al chiodo.

Massimiliano Allegri, una carriera da giocatore non entusiasmante: da allenatore la storia si ribalta

Dopo aver chiuso la carriera da allenatore Massimiliano Allegri decide di intraprendere quella da allenatore. Inizia proprio sulla panchina della squadra dove aveva smesso di giocare, l'Aglianese. Da lì passa prima alla Spal, dove fu famoso l'esonero durato solo un'ora. Quando la società di Ferrara fallisce passa poi al Grosseto, non un'esperienza felicissima che si chiuse con l'esonero. Nel 2006 affianca Giovanni Galeone all'Udinese come collaboratore tecnico. Dopo una parentesi a Lecco durata poche settimane a causa delle divergenze con la società approda al Sassuolo, scalando la classifica della C1 e ottenendo la promozione in Serie B. Nel 2008 arriva il primo importante incarico in Serie A, al Cagliari. Qui vince la panchina d'oro e viene assunto dal Milan nel 2010. Nel suo primo anno rossonero conquista subito lo scudetto con due giornate d'anticipo, ma dopo due anni positivi arriva il terzo disastroso che culmina con l'esonero. Nel 2014 Allegri accetta l'incarico sulla panchina della Juventus. Qui prende l'eredità di Antonio Conte ed inizia una striscia incredibile di vittorie. Vince cinque scudetti di fila, supera numerosi record e sfiora per due volte la vittoria della Champions sfumata in finale. Nel 2019 a causa delle divergenze riguardanti il futuro della squadra, lascia la Juventus a favore di Maurizio Sarri. Al momento è senza panchina, ma molti club lo corteggiano, tra cui il Manchester United su cui ha rotto il silenzio con alcune dichiarazioni pochi giorni fa.

Marco Deiana