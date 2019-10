ST PAULI BASAKSEHIR CENK SAHIN / Allontanato dal St. Pauli dopo l'appoggio alle milizie turche, Cenk Sahin ha già trovato squadra. Stamane, infatti, il calciatore è stato accolto nuovamente dall'Instanbul Basaksehir, club vicino al presidente turco Erdogan.

In una nota ufficiale, la società ha sottolineato come il centrocampista abbia "abbracciato i valori nazionali del paese". Il presidenteha rilasciato un breve commento: "Questa è la sua casa. Se completa le procedure necessarie, può andare ad allenarsi con il nostro team in qualsiasi momento. Vogliamo tenerlo in forma, continuare i suoi allenamenti. Come Basaksehir Football Club siamo sempre con te". Dal canto suo, il calciatore, che ha già vestito quella maglia in passato, ha ringraziato la società per l'accoglienza e il sostegno.