INTER MILAN GALLIANI SAN SIRO/ Intervistato ai microfoni de 'Il Corriere della Sera', Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro e della situazione attuale: "Resto convinto che San Siro non possa essere ristrutturato.

L'attuale impianto è figlio di tre interventi e, la visuale dagli sky box, è al momento limitata, ci sarebbe bisogno di molto più spazio a disposizione per i posti premium. Dove potrebbero giocare per due anni? Ad esempio la Juventus, con i fondi e la ristrutturazione in occasione di Torino 2006, ha utlizzato l'Olimpico".