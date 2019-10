Calciomercato, calciatori svincolati: cosa significa

CALCIOMERCATO SVINCOLATI DEFINIZIONE / Delle figure particolari all'interno del calciomercato sono i giocatori svincolati. Vediamo che cosa significa questa definizione, chi sono i giocatori svincolati e con quali procedure possono essere acquistati dalle varie squadre.

Calciomercato, definizione di giocatori svincolati

Si definiscono giocatori svincolati tutti quei calciatori senza un contratto con alcuna squadra professionistica. Possono essere rimasti senza un ingaggio per la scadenza naturale del loro ultimo contratto, oppure per aver effettuato la risoluzione consensuale del contratto stesso con l'ultima squadra di appartenenza.

Calciomercato, tesseramento giocatori svincolati: la scadenza e come acquistarli

I calciatori svincolati possono essere un'opportunità interessante per tutte quelle squadre che abbiano delle lacune in alcuni ruoli e abbiano bisogno di effettuare acquisti per rimpiazzare giocatori gravemente infortunati o per rafforzare la propria rosa. Ovviamente, il discorso vale per tutte quelle squadre che abbiano la possibilità numerica di effettuare dei tesseramenti. Ricordiamo infatti che per esempio in Serie A le rose possono essere composte al massimo da 25 elementi.

Per i calciatori svincolati nel corso del 2019, la possibilità di essere tesserati per la stagione in corso esiste fino al 31 marzo 2020. Dal punto di vista delle squadre che vogliano avvalersi delle prestazioni di un giocatore svincolato, non avendo questi un contratto in corso non ci sono costi di cartellino da dover versare ad alcuno. Basta accordarsi con il calciatore stesso per l'importo dell'ingaggio e per un'eventuale commissione a favore del suo agente. Calciatori svincolati, ecco la lista.