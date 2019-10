SPALLETTI NAPOLI / Senza un trofeo, Carlo Ancelotti potrebbe lasciare il Napoli a fine stagione. Il rapporto con De Laurentiis è sempre più teso e già a maggio aleggiava nell'aria un eventuale addio anticipato. Indiscrezioni di Calciomercato.it, confermano così l'intenzione del club azzurro di iniziare a valutare possibili sostituti dell'allenatore di Reggiolo.

Dapassando per, sono tanti i nomi che circolano nelle stanze del patron dei campani ma attenzione anche all'ipotesi Luciano Spalletti. Già in orbita Milan, l'ex allenatore della Roma e Zenit è disposto però a tornare in panchina solo a fronte di un'importante buonuscita dell'Inter. Con i nerazzurri è infatti un vigore un ricco contratto da circa 5 milioni di euro fino al 2021.