CALCIOMERCATO JUVENTUS PORTOGALLO CRISTIANO RONALDO CR700 BRUNO FERNANDES - CR700! È questo l'ennesimo traguardo raggiunto da Cristiano Ronaldo: col rigore realizzato contro l'Ucraina, con la maglia del Portogallo nell'impegno di qualificazione a Euro 2020, ha raggiunto quota settecento gol in carriera. "Stiamo parlando del miglior giocatore nella storia del calcio portoghese, molto più di Eusebio e Figo - il pensiero di Bruno Fernandes, giornalista di 'O Jogo', a Calciomercato.it - Ricordo i suoi primi gol, due, contro la Moreirense con la maglia dello Sporting e già allora dissi che aveva qualcosa di speciale. Nessuno pensava che avrebbe raggiunto i 700 gol, ma è Cris... tutto è possibile". È sempre viva la questione su chi sia il calciatore più forte del mondo in questo momento, col 34enne Ronaldo sempre in prima fila: "Psicologicamente non c'è dubbio che sia il migliore.

Calciomercato Juventus, Fernandes: "Smetterà dopo i 40 anni"

Non conosco un altro giocatore una capacità così elevata di reinventarsi e battere record constantemente. Si potrebbe paragonare aa livello fisico, ma Cris è di un livello superiore. È un professionista esemplare, un esempio per i suoi compagni e per i bambini. Tutti vogliono essere Ronaldo".

Tiene banco anche il futuro di Cristiano Ronaldo. Sotto contratto con la Juventus fino al 2022, il fuoriclasse ha parlato della possibilità di lasciare il calcio anche alla fine della stagione in corso o tra due anni. Una possibilità a cui Fernandes non crede minimamente: "Smetterà sicuramente dopo i 40 anni, quando raggiungerà gli 800 gol e dopo aver conquistato un'altra Champions League e un altro Pallone d'Oro. Per me, giocherà anche l'Europeo del 2024. Le leggende non hanno età", ha concluso Bruno Fernandes ai nostri microfoni.