STADIO FIORENTINA BARONE / La Fiorentina fa passi da gigante per la costruzione del nuovo stadio. Ieri Commisso ha annunciato con gioia le nuove notizie, che vedono grande ottimismo circa l'avanzamento dei lavori per l'impianto viola: clicca qui per restare aggiornato. Intanto, attraverso le parole di Barone, si apprendono nuovi dettagli: "La zona del mercato verrà spostata completamente in venti mesi. C’è la Variante. Rischio ricorsi azzerato. Il Comune si occuperà del parcheggio.

I lavori per la stazione della tranvia potranno procedere in contemporanea con quelli dello stadio. Ora partiamo, non c’è tempo da perdere. Abbiamo cominciato a ripulire l’area di Bagno a Ripoli". Commisso, riporta il 'Corriere dello Sport', arriverà a Firenze il 25 ottobre e incontrerà il sindaco: l’architetto Marco Casamonti, che disegnerà la nuova Cittadella viola, sta progettando anche lo stadio, che dovrebbe avere tra i 40 e i 45mila posti, sul modello del Mercedes Benz Stadium di Atlanta, Georgia, dove si è giocato l’ultimo Super Bowl. Esclusa l’ipotesi che lavorino anche architetti americani per volontà di Commisso, che preferisce qualcuno che viva in città e segua da vicino l'avanzamento del progetto.