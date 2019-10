JUVENTUS DYBALA / Paulo Dybala si è ripreso la Juventus. Il numero dieci è tornato ad essere un fattore in bianconero, determinante con prestazioni all'altezza nelle ultime uscite della squadra di Sarri tra cui spicca la serata di 'San Siro' contro l'Inter con la perla che ha portato in vantaggio la 'Vecchia Signora'.

Sono lontani i tempi in cui Dybala sembrava ad un passo dall'addio, con la 'Joya' che in estate ha rimandato al mittente il corteggiamento die Tottenham.

Paratici e la dirigenza della Continassa - scrive 'Il Messaggero' - pensano adesso al rinnovo contrattuale, con l'ex Palermo che potrebbe allungare per altre 2-3 stagioni l'accordo al momento in essere fino al giugno 2022, con un ingaggio da top player assoluto che salirebbe a 10 milioni di euro rispetto ai 7 attuali. Ma ci sono anche delle grane nel momento positivo di Dybala. A minare la tranquillità dell'argentino resta infatti il contenzioso con una società maltese (la Star Image, ndr), con cui aveva firmato l'accordo sulla cessione dei diritti d'immagine prima del recesso unilaterale del contratto. L'Arbitrato si pronuncerà la prossima estate, con la richiesta nei confronti di Dybala pari a 35 milioni di euro. L'attaccante rischia di corrispondere alla Star Image tale cifra se non deciderà infatti di rimettere i suoi diritti d'immagine nuovamente sotto la gestione della società maltese.