CALCIOMERCATO SAMPDORIA FERRERO / Presente alla prima conferenza stampa di Ranieri alla Sampdoria, il presidente Massimo Ferrero ha rilasciato alcune parole lanciando segnali di mercato: "Se c'è bisogno, noi siamo pronti ad intervenire sul mercato.

Ranieri valuterà la rosa a disposizione ma noi siamo sul pezzo, per un futuro migliore e una Sampdoria più forte - ha spiegato ai giornalisti presenti - Conci parlo sempre ma non sono loro che mi hanno indicato Ranieri. Noi siamo un team di quattro persone, insieme ae non abbiamo bisogno di chiedere all'esterno. Ranieri lo avevamo già contattato e sfiorato anni fa". Clicca qui per restare aggiornato sulle news di mercato e molto altro.